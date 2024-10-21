الشؤون الاجتماعية في الحسكة… استمرار تقديم المساعدات اللازمة للأسر الوافدة من لبنان

الحسكة-سانا

تستمر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة بالتعاون مع عدد من المنظمات والجمعيات الخيرية العاملة في سورية بتقديم المساعدة للأسر والأفراد الوافدين إلى المحافظة القادمين من لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على أراضيه.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن المديرية مستمرة في رصد حركة قدوم الأهالي العائدين من لبنان والعمل على تقديم المساعدة لهم وتلبية احتياجاتهم، بالتعاون مع الشركاء العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وذلك بعد إنشاء صندوق استجابة طارئة لتقديم مختلف أنواع المساعدات لهم.

ولفت مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أنه تم تقسيم العمل الإغاثي إلى قسمين من خلال قاعدة بيانات تم تنظيمها للقادمين، تضم معلومات تفصيلية موثقة عن واقعهم، الأول عبر الإيواء وتوزيع مواد إغاثية وغذائية على الأفراد والأسر المحتاجة لذلك، والثاني تقديم مساعدات للعائدين إلى منازلهم.

يشار إلى أن من الأسر والأفراد القادمين إلى محافظة الحسكة عدداً من العائلات اللبنانية تضم 26 فرداً تمت استضافتهم من قبل الأهالي في ريف المحافظة، إضافة إلى عودة 2200 مواطن سوري ممن كانوا مقيمين في لبنان.

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