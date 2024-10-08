غروسي: الإجراءات الانتقامية ضد موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية غير مقبولة

موسكو-سانا

أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن التهديدات والبيانات التي تشير إلى مزيد من الإجراءات الانتقامية ضد موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية غير مقبولة وتتعارض مع مبادئ السلامة التي وضعتها الوكالة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غروسي قوله في بيان: “إن أي تهديدات من هذا القبيل تحرم الموظفين غير المسؤولين عن الوضع السياسي والعسكري العام من الحد الأدنى من معايير ظروف العمل التي تسمح لهم بأداء عملهم بشكل صحيح”، داعياً إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأشار غروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخذت بعين الاعتبار البيان العام الصادر عن مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والذي لم تنكر فيه تورطها في مقتل رئيس مجموعة بطاقات الدخول في إدارة ضمان الأمن في محطة زابوروجيه النووية واستعرضت التهديد بالانتقام الوارد في نفس التقرير ضد الآخرين.

وشدد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن أي أعمال موجهة ضد العاملين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لها تأثير مباشر على السلامة النووية مطالبا بوقفها.

وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت مقتل رئيس مجموعة بطاقات الدخول في إدارة ضمان الأمن بمحطة زابوروجيه النووية الجمعة الماضي إثر تفجير سيارته في مدينة إنيرغودار.

تجدر الاشارة الى أن أجهزة المخابرات الأوكرانية ترتكب بين الحين والآخر جرائم قتل وتنفذ تفجيرات تستهدف العسكريين والشخصيات السياسية والاجتماعية الروسية وكذلك الأوكرانية المعارضة لنظام كييف.

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