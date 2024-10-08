زاخاروفا: قوات كييف تستخدم بشكل منهجي المواد الكيميائية السامة ضد الروس

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن القوات الأوكرانية تواصل الاستخدام المنهجي للمواد الكيميائية السامة ضد الأفراد العسكريين والمدنيين الروس.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن زاخاروفا قولها: “تواصل قوات كييف الاستخدام الممنهج للمواد الكيميائية السامة “الكلورالأمونيا نترات الأمونيوم وحمض الكبريتيك” والمواد المدرجة في القائمتين 2 -بي زد و3 “الكلوروبكرين” من اتفاقية الأسلحة الكيميائية ضد وحدات القوات الروسية والمدنيين ومسؤولي الإدارة المدنية” معتبرة استمرار كييف في استخدام المواد المحظورة لأغراض عسكرية يتم “بتواطؤ ورعاية من الغرب”.

وكشفت زاخاروفا أن دول حلف شمال الاطلسي الناتو زودت أوكرانيا بأكثر من 70 وحدة من الأجهزة التقنية الحديثة لكشف وتثبيت المواد السامة، بما في ذلك أحدث أجهزة عن المواد الكيميائية وذلك خلال الفترة الممتدة من تموز إلى أيلول من العام الجاري مشيرة إلى أن هدف هذا الإجراء واضح ولا توجد قاعدة في القانون الدولي من شأنها أن توقف دول الناتو عن رغبتها في تحقيق “الهزيمة الإستراتيجية” المعلنة لروسيا وخاصة عندما نتحدث عن شكل الاستفزازات الكيميائية “تحت راية زائفة”.

وقالت: “نعلم على وجه اليقين أن الجانب الأوكراني، بمساعدة نشطة من الدول الغربية، يخطط لارتكاب سلسلة من الاستفزازات في المنطقة العسكرية الخاصة الموجهة ضد روسيا حيث يقومون حالياً بإعداد وتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تزوير قاعدة الأدلة من أجل مواصلة اتهام روسيا بانتهاك أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية أثناء سير الأعمال العدائية” محذرة واشنطن وحلفاءها من “اللعب بالنار” حتى لا يتم تدمير نظام اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشكل كامل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen