بزشكيان: ردنا الصاروخي على اعتداءات الكيان الصهيوني شرعي ودفاع عن أمن إيران والمنطقة

طهران-سانا

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن عملية الرد الإيراني على جرائم الكيان الصهيوني جاءت استناداً إلى حقوق البلاد المشروعة ودفاعاً عن السلام والأمن لإيران والمنطقة.

وقال بزشكيان في منشور على منصة “اكس” اليوم في أعقاب الضربات الصاروخية التي نفذها حرس الثورة الإسلامية الايرانية ضد الكيان الصهيوني كما نقلت وكالة إرنا إن هذا الإجراء يأتي دفاعاً عن مصالح ومواطني إيران و ليعلم رئيس حكومة الكيان الصهيوني نتنياهو أن إيران ليست من دعاة الحرب لكنها ستقف بحزم في وجه أي تهديد.

وأكد بزشكيان أن هذا ليس سوى جانب من قوتنا. لا تدخلوا في صراع مع إيران.

وخلال لقائه أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية الإيرانية الليلة شدد الرئيس بزشكيان على أنه لن يتراجع أبداً عن الدفاع المنطقي عن إيران، مضيفاً إنه عندما نكون في موقع القوة، فلا حاجة لاستخدام الأدبيات الهجومية والحادة .

بدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران لم تظهر للمعتدين سوى جانب من قوتها.

وأوضح قاليباف في منشور رسمي أننا “نقف بكل ما أوتينا من قوة وعلى أساس حق الدفاع المشروع في وجه ممارسات الكيان الصهيوني المثيرة للحرب و خططنا ردودنا أبعد من التوقعات للرد على تهديدات العدو”.

كما أكد علي لاريجاني مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية أن العملية الصاروخية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني كانت ضرورية وجاءت في وقتها رداً على الاعتداء الذي تعرضت له إيران، مشدداً في الوقت ذاته على أن استراتيجية إيران تتلخص في حل القضايا الإقليمية من خلال السلام وليس الحرب.

وفي بيان رسمي أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استعداد البلاد التام لاتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية، مشددة على أن الرد الصاروخي الإيراني على اعتداءات الكيان الصهيوني جاء تماشياً مع حق الدفاع المشروع، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .

وشددت الخارجية الإيرانية في بيانها إن إيران تحمل الداعمين ومقدمي الأموال والأسلحة للكيان الصهيوني مسؤولية وقف أعماله المجنونة وتحذر من دخول أي طرف ثالث وتطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وهادفة لمنع استمرار تهديدات هذا الكيان للسلام والأمن الإقليميين والدوليين.

كما أكد وزير الدفاع الإيراني العميد نصير زاده أن العمليات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني في الوعد الصادق 2 هي جانب من قدراتنا الصاروخية ولم نستخدم جانباً آخر من قدرة الصاروخ التي هي أكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا وشدة الضرر .

وقال نصير زادة إن العملية استهدفت مساء اليوم الأهداف العسكرية والعملياتية والأمنية بالكامل، مؤكداً أنها مشروعة تماما وتتوافق مع القوانين الدولية مجدداً التحذير من أن احتمال قيام الكيان الصهيوني بالرد فإن إيران ستستخدم المزيد من الأسلحة المتنوعة الموجودة تحت تصرفها.

وفي بيان لها حذرت هيئة الأركان الإيرانية الدول الداعمة للكيان الصهيوني من احتمال تدخلها معلنة أن ايران ستستهدف مصالحها ومقارها في المنطقة وبقوة مضيفة نحذر من أي حماقة إسرائيلية للرد على العملية المشروعة لقواتنا المسلحة مؤكدة أنه في حال رد الكيان المعتدي فعليه توقع تدمير بناه التحتية على نحو واسع.

كما شدد القائد الأسبق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد أحمد وحيدي على أن ايران تدافع عن المنطقة برمتها ضد الكيان الصهيوني وتتوقع أن تكون جميع الدول الإسلامية متيقظة وعلى الطريق الصحيح.

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