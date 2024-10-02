مقتل 8 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين بعملية بطولية في “تل أبيب”

القدس المحتلة-سانا

قتل 8 مستوطنين إسرائيليين وأصيب 10 آخرون مساء اليوم، في عملية بطولية نفذها فلسطينيان وسط “تل أبيب” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن يستشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن منفذي العملية نزلا من محطة القطار في مدينة يافا بالأراضي المحتلة وأطلقا النار من أسلحة رشاشة تجاه قوات الاحتلال والمستوطنين، ما أدى إلى مقتل 8 منهم وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم إصابات حرجة في حصيلة غير نهائية، قبل أن يرتقيا المنفذان وهما من مدينة الخليل بالضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال.

بدورها أشادت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بالعملية البطولية معتبرة إياها رد طبيعي على حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

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