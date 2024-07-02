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إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال آخر بالضفة الغربية

2024-07-02

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان واعتقل آخر اليوم جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة /وفا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في مدينة الخليل والمنطقة الأثرية في سبسطية شمال غرب نابلس واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح كما قامت باعتقال شاب.

وأصيب فلسطيني في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة.

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