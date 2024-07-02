تارابرين: تصدير هولندا طائرات أمريكية لكييف خطوة تزعزع الاستقرار

أمستردام-سانا

اعتبر السفير الروسي لدى هولندا فلاديمير تارابرين اليوم تصدير هولندا طائرات إف-16 لأوكرانيا خطوة متعمدة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال تارابرين في تصريح لوكالة ريا نوفوستي “إن إحدى الخطوات المتهورة للحكومة الهولندية السابقة منح الإذن بتصدير طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، وموسكو تعتبرها خطوة متعمدة نحو تصعيد النزاع وزعزعة استقرار الوضع”.

كما أكد تارابرين أن على الدول الغربية أن تتحمل مسؤولية العواقب غير المتوقعة لهذا الوضع.

وأعلنت وزيرة الدفاع الهولندية السابقة كايسا أولونغرين أمس أن هولندا أصدرت إذناً لتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز “إف-16” لنظام كييف.

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