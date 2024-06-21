في اليوم الـ 259 للعدوان.. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 259 على قطاع غزة المنكوب.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف منازل في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين، فيما استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منازل قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

وفي وسط القطاع استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منازل في مخيمات النصيرات والمغازي والبريج ومدينة دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 37431 شهيداً و85653 جريحاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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