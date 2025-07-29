زراعة طرطوس.. تقديرات أولية بإنتاج أكثر من 149 ألف طن من الحمضيات

طرطوس-سانا

قدرت مديرية زراعة طرطوس إنتاج المحافظة الأولي من الحمضيات للموسم الزراعي الحالي بنحو 149845طناً من مختلف الأنواع، وذلك بزيادة قدرها 2000 طن عن العام الماضي.

وأوضح مدير زراعة طرطوس المهندس حسن حماده في تصريح لمراسل سانا، أن شجرة الحمضيات تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في المحافظة بعد شجرة الزيتون، حيث تبلغ المساحة المزروعة بالحمضيات 9189 هكتاراً، وعدد الأشجار الكلي نحو 3416025 شجرةً، المثمر منها 3292568 شجرةً، موزعة في أربع مجموعات، هي الحامض والبرتقال واليوسفي والليمون الهندي.

ولفت حماده إلى أن مديرية الزراعة من خلال وحداتها الإرشادية، تقوم بتقديم الإرشادات الفنية، وتوزيع المحاليل الغذائية اللازمة لمكافحة ذبابة الفاكهة مجاناً للمزارعين، داعياً المزارعين إلى ضرورة تعليق المصائد الغذائية الجاذبة لذبابة الفاكهة خلال هذه الفترة، واستبدال المحاليل الغذائية كل 7 أو 10 أيام.

وأشار حماده إلى أنه تمت إعادة تجديد البساتين الهرمة للمزارعين الراغبين بتجديدها، وذلك بغراس وزعت مجاناً لهم.