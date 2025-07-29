مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التعاون العلمي

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي مع القائم ‏بأعمال السفارة اللبنانية بدمشق طلال ضاهر، تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العلمي.

وأشار الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم في الوزارة بدمشق إلى العلاقات الخاصة والتاريخية بين البلدين، مؤكداً أن سوريا ولبنان شعب واحد في منطقتين جغرافيتين.

ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي، وتأطير القوانين للمساعدة في عودة الطلاب السوريين، والاستمرار في اتفاقيات التعاون والتبادل الثقافي والتبادل بين الجامعات، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب اللبناني في جميع المجالات.

من جانبه نوه القائم بالأعمال اللبناني بالعلاقات الثنائية المتميزة العابرة للتاريخ بين البلدين، وبالعيش المشترك بين شعبيهما، وتحدث عن إمكانية تقديم تسهيلات للطلاب اللبنانيين في مجال الإقامة ومدتها، لافتاً إلى التطلع لتعزيز العلاقات والتعاون خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء معاونا وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون العلمية والبحث العلمي الدكتور غيث ورقوزق، ولشؤون الطلاب الدكتور عبد الحميد الخالد، ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة الدكتور نمير عيسى.