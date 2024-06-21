أرمينيا تعلن اعترافها رسمياً بدولة فلسطين

يريفان-سانا

أعلنت الجمهورية الأرمينية اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان اليوم على موقعها الإلكتروني وفقاً لموقع “آر تي”: “إن الوضع الإنساني الكارثي في غزة والصراع العسكري المستمر هو إحدى القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل”.

وأشارت الخارجية إلى أن جمهورية أرمينيا انضمت إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضافت: “لقد دأبنا عبر مختلف المنابر الدولية على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية”.

وتابعت الخارجية الأرمينية: “بناء على ما سبق وتأكيداً على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب نعلن اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين”.

وكانت كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترفت رسمياً في الـ 28 من أيار الفائت بدولة فلسطين.

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