أرمينيا تقدم مساعدات لسوريا بقيمة 126 ألف دولار أمريكي ‏

يريفان-سانا
كشفت صحيفة “أريفيلك” الأرمينية، أن أرمينيا ستقدم أكثر من 49 مليون درام أرميني ما يعادل نحو 126 ألف دولار أمريكي، كمساعدات إنسانية للشعب السوري، وفق القرار الذي اتخذته الحكومة الأرمينية خلال جلستها الدورية اليوم، بناء على مقترح قدمته وزارة الداخلية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تخصيص 25 مليون درام لمستلزمات الرعاية الصحية والصيدليات، و23 مليون درام لشراء المواد الغذائية المنزلية والعامة.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتم توزيع المساعدات الإنسانية على الأشخاص المتضررين جراء الأوضاع في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات حياتهم الأساسية اليومية .
وكانت أرمينيا أرسلت مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر معبر “مارغارا” على الحدود الأرمينية التركية، في الحادي والعشرين من شهر آذار الفائت.