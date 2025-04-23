أرمينيا تقدم مساعدات لسوريا بقيمة 126 ألف دولار أمريكي ‏

يريفان-سانا

كشفت صحيفة “أريفيلك” الأرمينية، أن أرمينيا ستقدم أكثر من 49 مليون درام ‏أرميني ما يعادل نحو 126 ألف دولار أمريكي، كمساعدات إنسانية للشعب ‏السوري، وفق القرار الذي اتخذته الحكومة الأرمينية خلال جلستها الدورية ‏اليوم، بناء على مقترح قدمته وزارة الداخلية.‏

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تخصيص 25 مليون درام لمستلزمات ‏الرعاية الصحية والصيدليات، و23 مليون درام لشراء المواد الغذائية ‏المنزلية والعامة.‏

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم توزيع المساعدات الإنسانية على الأشخاص ‏المتضررين جراء الأوضاع في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات ‏حياتهم الأساسية اليومية . ‏

وكانت أرمينيا أرسلت مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر معبر “مارغارا” ‏على الحدود الأرمينية التركية، في الحادي والعشرين من شهر آذار الفائت.‏