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الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين

2024-06-21

القدس المحتلة-سانا

رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان الجمهورية الأرمينية الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن هذا القرار مساهمة فعالة في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.

ونقلت وكالة وفا عن الرئاسة قولها في بيان اليوم: “إن هذه الخطوة الشجاعة والحكيمة تظهر حرص أرمينيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وحقه في تقرير المصير”.

وحثت الرئاسة الفلسطينية دول العالم وخاصة الدول الأوروبية التي ما زالت لا تعترف بدولة فلسطين على أن تعترف بها وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وأن تحذو حذو الدول التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.

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