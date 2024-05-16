الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد: العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة مستمر في انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والإنساني، ونجدد موقفنا الداعم للشعب الفلسطيني بمواجهة الاحتلال والتضامن المطلق معه لاستعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة