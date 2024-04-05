تنظيم 55 ضبطاً تموينياً في درعا خلال أسبوع

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا 55 ضبطاً تموينياً بحق سرافيس وفعاليات تجارية مختلفة منذ السبت الماضي حتى الآن.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط تضمنت مخالفات بحق 33 سرفيساً على خطوط مختلفة بمخالفة استعمال البطاقة الإلكترونية للمحروقات بقصد الإتجار، و3 محلات للقصابة في جباب والحلويات في مدينة درعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف الصياصنة: إنه تم تنظيم 6 ضبوط تموينية بحق محلات ألبسة وقصابة وأحذية في درعا وسمانة في بصير والقنية والحارة بسبب عدم وجود سجل تجاري و13 ضبطاً بحق محلات سمانة في قيطة وجباب ودير البخت وسجاد في نوى وألبسة في كفرشمس وابطع ودرعا وازرع والحارة ونوى بمخالفة تتعلق بعدم إبراز فواتير شراء أو إبراز فواتير غير نظامية.

قاسم المقداد

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