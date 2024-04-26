تنظيم 80 ضبطاً تموينياً في درعا خلال 5 أيام

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا منذ الأحد الماضي وحتى أمس 80 ضبطاً تموينياً، بحق سرافيس ومخابز خاصة ومحطة وقود وفعاليات تجارية مخالفة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط طالت 30 سرفيساً على خط درعا دمشق، بمخالفة التلاعب بمنظومة التعقب “جي بي إس” بقصد الإتجار بمادة المازوت، و5 سرافيس على خطي دمشق إزرع ودمشق الحراك، بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمة نقل الركاب بشكل واضح ومقروء.

وأضاف الصياصنة: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطين بحق مسؤول في مخبز الصنمين الآلي بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز، وضبطاً بحق مخبز الضاحية بسبب التوقف عن العمل دون إعلام المديرية، و10 ضبوط بحق مخابز الجواد والحسام والحريري والجولان في الشيخ مسكين والخلف والسمارة والصلاح في محجة والدلي وكريم الجنوبي والشرايع، بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز.

وبين الصياصنة أن سبعة ضبوط تموينية طالت مطعمي شاورما في الصنمين وفروج، ومحلي قصابة في درعا ودهانات في إبطع، ومحطة العيد في إنخل بسبب عدم الإعلان عن الأسعار ومحلي قصابة في درعا بسبب فرم اللحم بشكل مسبق وعدم وجود ختم على الذبائح.

وأشار إلى أن باقي الضبوط توزعت على فعاليات تجارية مختلفة خضار وفواكه وعصرونية وألبسة ومحمصة وسيراميك ومطاعم ومحال قصابة ومنظفات وكهربائيات في درعا وإزرع وكفرشمس وإنخل وعالقين والقنية وإبطع والحارة والمال بمخالفة عدم وجود فواتير شراء أو إبراز فواتير غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري.

قاسم المقداد

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