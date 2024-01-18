الدفاع الروسية: إسقاط 91 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تحرير قرية في محور دونيتسك، وأسقطت 91 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا خلال اليوم الفائت أنه:

في محور كوبيانسك..

صدت القوات الروسية ست هجمات للقوات الأوكرانية.

وفي محور دونيتسك..

تمكنت القوات الروسية من تحرير قرية فيسيولويه، ودمرت دبابة ومركبتي مشاة قتاليتين.

وفي محور كراسني ليمان..

دمرت القوات الروسية 6 مركبات مدرعة أوكرانية بينها عربات “برادلي”.

وفي محور خيرسون..

دمرت القوات الروسية ثلاث دبابات، وفي محور زابوروجيه تم تدمير دبابة أوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية استهدفت نقطتي انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب، ودمرت 4 مستودعات للصواريخ والذخيرة للقوات الأوكرانية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخين من طراز “توشكا أو” و91 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية.

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