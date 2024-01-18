SCS-NET

الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء باردة ليلاً

2024-01-18

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الشمالية والساحلية، أما ليلاً فيستمر الجو بارداً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية، والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق16 / 6
المنطقة الجنوبية17 / 7
المرتفعات الجبلية10 /0
المنطقة الوسطى18 / 8
المنطقة الساحلية19/ 13
المنطقة الشمالية14 / 5
منطقة الجزيرة14 / 4
المنطقة الشرقية17 / 6
منطقة البادية16 / 5

انظر ايضاً

طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق

دمشق-سانا تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved