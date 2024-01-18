الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الشمالية والساحلية، أما ليلاً فيستمر الجو بارداً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية، والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..