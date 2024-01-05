روس إينيرغو آتوم: نظام كييف يسعى لاستهداف محطة زابوروجيه النووية

موسكو-سانا

أكد مستشار مدير مؤسسة “روس إينيرغو آتوم” الروسية للطاقة الذرية رينات كارشا أن نظام كييف يسعى مجدداً لاستهداف محطة زابوروجيه النووية واتهام روسيا بذلك.

ونقلت وكالة تاس عن كارشا قوله: “أرادت السلطات الأوكرانية محاكاة انفجار نووي في محطة زابوروجيه، وكان من الضروري تحقيق تغيير في الخلفية الإشعاعية، ويتحقق ذلك عن طريق ضرب أو إتلاف موقع بأي مواد انشطارية ومن ثم اتهام روسيا باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية وخلق ذريعة كاملة للغرب للدخول في النزاع”.

يذكر أن القوات الروسية حررت في نهاية شباط عام 2022 المنشأة النووية زابوروجيه، فيما تقوم القوات الأوكرانية منذ ذلك الحين بقصف دوري على المناطق السكنية في مدينة إنيرغودار والمنطقة المحيطة بالمحطة النووية في زابوروجيه باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مدفعية ثقيلة وراجمات الصواريخ.

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