فوز العربي على الرحى في دوري كرة السلة للناشئات تحت 18 عاماً

السويداء-سانا

فاز فريق العربي على الرحى بنتيجة 63 مقابل 53 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية، ضمن منافسات الدور النهائي لدوري كرة السلة للناشئات تحت الـ 18 عاماً لحساب مجموعة السويداء.

وكان فريق الرحى فاز الأسبوع الماضي على العربي في المباراة الأولى للدور النهائي بنتيجة 52 مقابل 50 نقطة ليتعادل بذلك الفريقان بفوز لكل فريق، ويلتقيان مجدداً في مباراة ثالثة فاصلة الأسبوع القادم يتأهل الفائز فيها إلى الملحق النهائي للدوري.

عمر الطويل

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