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طقس الغد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى غائم

2023-12-16

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، جراء تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافةً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خلال ساعات المساء والليل، وخاصةً على المناطق الشمالية والساحلية، وليلاً يبقى الجو بارداً، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح شرقيةً إلى شمالية شرقية في المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة، بينما تكون غربيةً إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق مع هبات نشطة أحياناً ، أما البحر فيكون خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق15 / 5
المنطقة الجنوبية18 / 6
المرتفعات الجبلية10 / 3
المنطقة الوسطى18 / 5
المنطقة الساحلية21 / 11
المنطقة الشمالية14 / 5
منطقة الجزيرة15 / 4
المنطقة الشرقية17 / 6
منطقة البادية16 / 5

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