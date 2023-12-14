بمناسبة عيد الفلاحين.. المهندس عرنوس يهنئ رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين ويؤكد دعم العملية الزراعية

دمشق-سانا

قدم رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم التهنئة لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين ومن خلالهم إلى فلاحي سورية على كامل الجغرافيا الوطنية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 59 لتأسيس الاتحاد (عيد الفلاحين).

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير لفلاحي سورية الذين يواصلون العمل وزراعة أراضيهم وإنتاج الكثير من المواد التي تحتاجها السوق المحلية وبالتالي تلبية احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات الزراعية، كذلك المساهمة والعمل لتحقيق الأمن الغذائي من خلال زراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها مادة القمح.

وأكد المهندس عرنوس حرص الحكومة على مواصلة تقديم الدعم للفلاحين والعملية الزراعية وتأمين مستلزماتها بالرغم من الظروف الصعبة الحالية والحصار الجائر.

من جهته أكد رئيس اتحاد الفلاحين صالح إبراهيم مواصلة الاتحاد بذل الجهود والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية للنهوض بالواقع الزراعي واستثمار كل المساحات القابلة للزراعة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المواد.

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