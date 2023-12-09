مقتل 5 جنود للاحتلال خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

اعترف الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل 5 من قواته وإصابة آخرين، خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن الاحتلال مقتل 5 جنود، منهم ضابطان، وإصابة 12، البعض منهم حالته خطيرة، ليرتفع عدد قتلاه الذين اعترف بهم منذ بدء توغله البري في القطاع إلى 102 قتيل.

ولا يعترف الاحتلال بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي تتصدى ببسالة لقواته المتوغلة في القطاع، موقعة أعداداً كبيرة من القتلى ومدمرة عشرات الآليات.

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