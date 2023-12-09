بوليانسكي: فيتو واشنطن حكم بالموت على عشرات آلاف المدنيين في فلسطين

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي أن استخدام الولايات المتحدة الـ “فيتو” لمنع مجلس الأمن من اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو حكم بالموت على عشرات آلاف المدنيين في فلسطين.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: “إن نتائج حظر الولايات المتحدة على مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة هي مقبرة لأطفال فلسطين في غزة، ولن نبالغ إذا قلنا إننا سنشهد أياماً حالكة في الشرق الأوسط”، مضيفاً: “من جديد الولايات المتحدة عرقلت الوصول إلى وقف إطلاق النار، وأمام أعيننا حكمت بالموت على عشرات آلاف المدنيين في فلسطين، وتركت الدبلوماسية الأمريكية وراءها أرضاً محروقة ودماراً”.

وتابع بوليانسكي: “التاريخ لن يغفر هذه التحركات من واشنطن، يمكن الحديث باستخدام عبارات جميلة مثل حقوق الإنسان والنظام العالمي القائم على القواعد وما شابه، لكننا شهدنا الآن القيم الحقيقية لهذا النظام، عندما رأينا أن عضوين من مجلس الأمن يتسامحان مع سفك إسرائيل للدماء”.

وقال نائب المندوب الروسي: “لم يتبق لدينا في المجلس ما نفعله سوى مضاعفة الجهود للتوصل إلى قرار سيخفف من معاناة المدنيين، في الحدود والقيود الصغيرة المتاحة لنا، ومن الضروري أن نضمن التوصل إلى قرار، ولا يمكننا أن نترك المدنيين الأبرياء تحت رحمة من يعتبر الحرب لعبة جيوسياسية وطريقة لدر الأرباح”.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية استخدمت “الفيتو” لمنع مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.