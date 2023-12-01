المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على القطاع

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف صباح اليوم مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر فور انتهاء اتفاق التهدئة المؤقتة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان له اليوم أن الاحتلال واصل عدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة وقصف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في القطاع ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وحمل المكتب الإعلامي المجتمع الدولي وفى مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ووزير خارجيتها مسؤولية استمرار العدوان الوحشي ضد أهالي القطاع، وذلك بعد منح أمريكا الضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي لمواصلة العدوان دون أي اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية.

وقال المكتب الإعلامي: “من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وزوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية”.

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