إعادة تشغيل 24 بئراً بعد صيانتها وإصلاحها بالسويداء

السويداء-سانا

أعادت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء تشغيل 24 بئراً في عدد من مناطق المحافظة بعد الانتهاء من صيانتها وإصلاحها.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس وائل الشريطي في تصريح لمراسل سانا أن الآبار المعادة إلى الخدمة لتأمين مياه الشرب للمواطنين كانت معطلة خلال الشهر الماضي لأسباب فنية ناجمة عن عدم استقرار المنظومة الكهربائية المغذية لها وقدم تجهيزاتها الكهربائية، مبيناً أن 6 منها تم إصلاحها بدعم من المنظمات العاملة في سورية.

ولفت الشريطي إلى أن ورشات المؤسسة تواصل تباعا إصلاح الآبار التي تخرج من الخدمة وفق الإمكانيات المتاحة.

عمر الطويل

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