لافروف يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا السابق الوضع في أوكرانيا وفلسطين

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي الوضع في أوكرانيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بيان نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني أنه “تم خلال المحادثات التطرق إلى جوانب مختلفة من الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وجنوب إفريقيا بما في ذلك تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية”، مشيرة إلى أن الجانبين ركزا على مواصلة التنسيق الوثيق بين الإجراءات المتخذة في كل من الأمم المتحدة وبريكس ومجموعة الـ 20 وغيرها، كما تم إيلاء الوضع في أوكرانيا ومنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اهتماماً خاصاً.

ولفتت الوزارة إلى أن رئيس جنوب إفريقيا السابق وصل إلى العاصمة الروسية للمشاركة في المنتدى العلمي التاسع (قراءات) في بريماكوف الذي سيعقد في الثلاثين من هذا الشهر.

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