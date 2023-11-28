ريابكوف: يستبعد استئناف الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي

موسكو-سانا

استبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن في المستقبل المنظور بالشكل الذي كان عليه سابقاً.

ونقلت روسيا اليوم عن ريابكوف قوله للصحفيين على هامش المنتدى الدولي قراءات في بريماكوف: “لا أعتقد أن الحوار سيستأنف في المستقبل المنظور بالشكل الذي كان عليه قبل أن تقاطعه الولايات المتحدة من جانب واحد”، مشيراً إلى أن التنازلات أحادية الجانب من الجانب الروسي مستبعدة كلياً.

وأضاف ريابكوف: إن الكثير من الأمور السلبية حدث في العلاقات الروسية الأمريكية في الآونة الأخيرة وهو ما لا يجعل من الممكن استئناف الحوار السياسي حول القضايا المهمة، لافتاً إلى أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق واشنطن.

كما استبعد ريابكوف عقد لقاء بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مقدونيا الشمالية.

يذكر أن المنتدى الدولي التاسع للخبراء العلميين “قراءات في بريماكوف” يعقد يومي الـ 27 والـ 28 من نوفمبر في موسكو حول موضوع “آفاق ما بعد العولمة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc