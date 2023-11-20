مركز الأمل الطبي لعلاج السرطان بدير الزور يحتفل بمناسبة مرور عام على تأسيسه

دير الزور-سانا

بمناسبة مرور عام على افتتاح مركز الأمل الطبي لعلاج مرضى السرطان بدير الزور، أقامت الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم احتفالية شملت فقرات فنية وتقديم هدايا للأطفال.

وذكر مدير مركز الأمل الطبي الدكتور عبد المطلب مجيد آغا في تصريح لمراسل سانا أن المركز هو الوحيد المختص بعلاج الأورام السرطانية في المحافظة، ويعمل على تقديم الجرعات وكامل العلاج مجاناً للأطفال من عمر الولادة حتى سن 18 عاماً، مع خدمات الاستشارات الطبية وتسريب الجرعات والعلاج للمرضى الكبار، مبيناً أن عدد المرضى المستفيدين من خدمات المركز يبلغ 34 طفلاً و148 من الكبار، تقدم لهم الخدمات طوال أيام الأسبوع.

من جانبه بين المنسق الإعلامي في الجمعية محمد كنعان أن المركز يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال المرضى، تتضمن إقامة فعاليات تربوية وتعليمية وتنظيم رحلات وإجراء مسابقات وتقديم هدايا تهدف لرفع حالة الأطفال المعنوية وتنمية مهاراتهم.

إبراهيم ضللي

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