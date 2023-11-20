تنظيم 476 ضبطاً بسبب مخالفات حراجية في منطقة الغاب

حماة-سانا

نظمت مديرية الموارد الطبيعية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة 476 ضبطاً حراجياً، وتمت إحالة مرتكبيها إلى القضاء المختص.

وذكر مدير الموارد الطبيعية المهندس فايز محمد لمراسل سانا أن الضبوط المسجلة منذ بداية العام شملت مخالفات قطع وتشويه مناطق حراجية ومصادرة 42 طناً من الأحطاب المعدة للبيع بشكل مخالف، مشيراً إلى استمرار مراقبة المواقع الحراجية وقمع التعديات عليها من خلال عناصر الضابطة الحراجية، التي تتوزع على المخافر وتنظم الضبوط المناسبة بحق المخالفين.

ولفت إلى أن الهيئة عينت مطلع الصيف الماضي 350 عامل حراج بموجب عقود موسمية مؤقتة لدعم الحراج ولصالح مشروع تنمية الغابات، حيث جرى توزيعهم على مناطق جورين وشطحة وعين الكروم وعناب ومعرين.

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