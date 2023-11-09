9 تشرين الثاني 2005-تفجيرات إرهابية تهز فنادق في العاصمة الأردنية عمّان

دمشق-سانا

1799-نابليون بونابرت يسطو على الثورة الفرنسية وينصب نفسه منصب القنصل الأول، وهو بمنزلة حاكم فرنسا.

1821-بدء الدراسة في أول كلية متخصصة للصيدلة وهي “كلية فيلاديلفيا للصيدلة” في الولايات المتحدة.

1918-قيصر ألمانيا فيلهلم الثاني يتنازل عن الحكم بعد هزيمة بلاده في الحرب العالمية الأولى، وتحول ألمانيا إلى جمهورية.

1935-القوات اليابانية تستولي على مدينة شانغهاي أهم موانئ الصين والمركز الاقتصادي الرئيسي لها.

1953-الإعلان عن استقلال كمبوديا والتي كانت تحت الحماية الفرنسية منذ 1863.

1985-السوفييتي غاري كاسباروف يصبح أصغر بطل في العالم للشطرنج بفوزه على أناطولي كاربوف.

1989-بدأ هدم جدار برلين.

2005-تفجيرات إرهابية تهز فنادق في العاصمة الأردنية عمّان.

2011-استقالة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بسبب الأزمة المالية المستفحلة، التي كان يخشى أن تؤدي إلى إفلاس البلاد وذلك بهدف تشكيل حكومة توافق سياسي.

من مواليد هذا اليوم:

1841-الملك إدوارد السابع، ملك المملكة المتحدة.

1897-رونالد نوريش، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.

1929-ايمري كيرتيش، روائي هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2002.

من وفيات هذا اليوم:

1778-جوفاني باتيستا بيرانيزي، معماري إيطالي.

1940-نيفيل تشامبرلين، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

2005-ك. ر. نارايانان، رئيس الهند.

أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في كمبوديا.

يوم المخترعين في أوروبا.