9 تشرين الثاني 2005-تفجيرات إرهابية تهز فنادق في العاصمة الأردنية عمّان

دمشق-سانا
1799-نابليون بونابرت يسطو على الثورة الفرنسية وينصب نفسه منصب القنصل الأول، وهو بمنزلة حاكم فرنسا.
1821-بدء الدراسة في أول كلية متخصصة للصيدلة وهي “كلية فيلاديلفيا للصيدلة” في الولايات المتحدة.
1918-قيصر ألمانيا فيلهلم الثاني يتنازل عن الحكم بعد هزيمة بلاده في الحرب العالمية الأولى، وتحول ألمانيا إلى جمهورية.
1935-القوات اليابانية تستولي على مدينة شانغهاي أهم موانئ الصين والمركز الاقتصادي الرئيسي لها.
1953-الإعلان عن استقلال كمبوديا والتي كانت تحت الحماية الفرنسية منذ 1863.
1985-السوفييتي غاري كاسباروف يصبح أصغر بطل في العالم للشطرنج بفوزه على أناطولي كاربوف.
1989-بدأ هدم جدار برلين.
2005-تفجيرات إرهابية تهز فنادق في العاصمة الأردنية عمّان.
2011-استقالة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بسبب الأزمة المالية المستفحلة، التي كان يخشى أن تؤدي إلى إفلاس البلاد وذلك بهدف تشكيل حكومة توافق سياسي.
من مواليد هذا اليوم:
1841-الملك إدوارد السابع، ملك المملكة المتحدة.
1897-رونالد نوريش، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.
1929-ايمري كيرتيش، روائي هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2002.
من وفيات هذا اليوم:
1778-جوفاني باتيستا بيرانيزي، معماري إيطالي.
1940-نيفيل تشامبرلين، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
2005-ك. ر. نارايانان، رئيس الهند.
أعياد ومناسبات:
عيد الاستقلال في كمبوديا.
يوم المخترعين في أوروبا.