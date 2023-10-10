رجال في الشمس عمل مسرحي للراحل حاتم علي على خشبة مسرح درعا

درعا-سانا

قدمت فرقة المسرح الجامعي بدرعا بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في المحافظة عرضاً مسرحياً على خشبة مسرح المركز الثقافي بدرعا بعنوان (رجال في الشمس) مقتبساً من رواية للأديب الراحل غسان كنفاني وإخراج الممثل فراس المقبل.

ويتحدث العرض الذي من تأليف الراحل حاتم علي والفنان زيناتي قدسية عن حالة المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي في بداياته، إذ يروي التهجير وتشتت أفراد العائلة الواحدة داخل الوطن وخارجه منذ سبعين عاماً، إضافة إلى مشكلة الهجرة بوجه عام من البلدان العربية.

وركز العرض المسرحي على ثلاث شخصيات رئيسية من ثلاث فئات عمرية وهي الشيخ والشاب والطفل وهم يحاولون السفر بطريقة غير شرعية.

المخرج فراس المقبل قال إن العمل مهدى لروح الشهيد الإعلامي فراس الأحمد الذي استشهد قبل نحو شهرين، مضيفاً أن الغرض من العمل هو تسليط الضوء على معاناة الشباب العربي المهاجر.

وأضاف المقبل أن العمل اعتمد مونولوجات مختلفة عن العمل المسرحي الأصلي وقام على الحركات الجسدية الإيمائية من أجل الدخول في الحبكة، مبيناً أن الرسالة من العمل إظهار إيمان الشعب الفلسطيني بالاستمرار بالحياة والتشبث بالأرض.

بدوره أشار محمد المحاميد الذي لعب دور أحد هؤلاء الشباب بأنه يمثل في العمل دور شاب اختار الهجرة هرباً من جرائم المحتل الإسرائيلي وبحثا عن عمل يستطيع من خلاله سداد ديونه وعيش حياة كريمة إلا أنه يلقى حتفه في طريق السفر.

ليلى حسين

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