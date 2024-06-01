الرئيس الإندونيسي المنتخب يدعو لإجراء تحقيق شامل بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

سنغافورة-سانا

دعا الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو إلى إجراء تحقيق دولي شامل في الكارثة الإنسانية والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددا على حق الشعب الفلسطيني بالعيش في سلام وبأن تكون له دولته المستقلة.

ونقلت وكالة رويترز عن سوبيانتو قوله خلال منتدى حوار شانغريلا الـ 21 في سنغافورة اليوم: “إن هناك ضرورة لإيجاد حل عادل للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، معرباً عن استعداد بلاده لإجلاء واستقبال وتقديم الرعاية الصحية لألف مريض من غزة.

وفي هذا السياق، ندد الرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو بالعدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على مدينة رفح، داعيا إياه إلى الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية بما في ذلك وقف عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وسيبدأ الجنرال السابق في القوات الخاصة ووزير الدفاع سوبيانتو فترة رئاسته لإندونيسيا في تشرين الأول المقبل.

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