ضبط كمية من المواد المخدرة وقطع خزفية تباع على أنها أثرية بحلب

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات بحلب القبض على ثلاثة أشخاص يقومون بترويج مادة الحشيش والحبوب المخدرة في منطقتي بستان الباشا والكلاسة، وشخص آخر في محلة الهلّك يبيع قطعاً خزفية، على أنها أثرية رومانية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الفرع المذكور ضبط بحوزة المروجين 500 حبة كبتاغون مخدرة و2.5 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر.

وأشار البيان إلى أن الشخص الثالث قبض عليه في محلة الهلّك، يقوم بعرض قطع خزفية قديمة للبيع على تطبيق الواتس آب لأشخاص مقيمين خارج القطر على أنها قطع أثرية رومانية، والمطالبة بثمنها بالدولار الأمريكي، موضحاً أنه بعد إجراء الخبرة الفنية على القطع الخزفية المضبوطة من قبل مديرية الآثار والمتاحف بحلب تبين بأنها قطع مزيفة وغير أثرية.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

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