19 نيسان 1936- بدء إضراب عام في فلسطين احتجاجاً على هجرة اليهود

دمشق-سانا

1936- بدء إضراب عام في فلسطين استمر ستة أشهر وتحول إلى ثورة بقيادة الحاج أمين الحسيني احتجاجاً على هجرة اليهود إلى فلسطين.

1961- فشل هجوم أمريكي في خليج الخنازير في كوبا.

1974- المسبار الفضائي “بيونير11” ينجح في المرور عبر حزام الكويكبات.

1995- شاحنة مليئة بالمتفجرات تنفجر أمام مبنى ألفريد مورا الفيدرالي في أوكلاهوما ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

2005- انتخاب الكاردينال الألماني جوزيف راتزنغر بابا للكنيسة الكاثوليكية تحت اسم بندكت السادس عشر خلفاً للبابا يوحنا بولس الثاني.

2009- عبد العزيز بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجزائر لفترة رئاسية ثالثة.

2015- محكمة جنايات مصرية تقضي بإعدام 11 متهماً في أحداث استاد بورسعيد التي وقعت سنة 2012.

من مواليد هذا اليوم..

1832- خوسيه إتشيغاراي، عالم رياضيات وكاتب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1904.

1882- جيتوليو فارغاس رئيس البرازيل.

1912- غلين سيبورغ، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.

من وفيات هذا اليوم..

1906- بيار كوري، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903.

1998- أكتافيو باث، أديب مكسيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1990.

أعياد ومناسبات..

عيد الجيش في البرازيل.