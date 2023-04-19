أجواء حارة مع بقاء فرصة لهطل الأمطار في مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وغائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا في مناطق متفرقة مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ غداً انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو ربيعياً معتدلاً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….