“مسحراتي حارتنا” عرض مسرحي فلكلوري بحماة

حماة-سانا

شهدت خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في حماة عرضاً مسرحياً فلكلورياً بعنوان (مسحراتي حارتنا)، وذلك ضمن الأنشطة التي تقيمها مديرية ثقافة حماة، بالتعاون مع مديرية تربية المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال مدير ثقافة حماة سامي طه في تصريح لمراسل سانا: إن المسرحية تجسد إحدى مفردات تراثنا الجميل، من خلال تسليط الضوء على شخصية المسحراتي والمواقف الطريفة والمفرحة التي كانت تجمعه مع الناس، بقالب فني هادف رسم الفرحة على وجوه الحضور.

وأضاف: إن العرض يأتي ضمن عروض عدة تقيمها المديرية خلال شهر رمضان المبارك، ومنها السهرات الرمضانية وفرقة الإنشاد الديني وغيرها، والمستمرة خلال فترة عيد الفطر السعيد.

بدوره بين مؤلف ومخرج المسرحية عبد الرحمن كربجها أن المسرحية تجسد شخصيتي المسحراتي والحكواتي التراثيتين، لما فيه من حفاظ على حضورهما في ذاكرة الناس، ولا سيما الأجيال الناشئة، لافتاً إلى أن العرض لاقى إعجاب واستحسان الحضور الذي تفاعل معه طيلة المسرحية.

عبد الله الشيخ

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