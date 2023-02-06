مقتل 2 وإصابة 5 بقصف أوكراني لمناطق سكنية في دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل مدنيين، وإصابة خمسة آخرين جراء استهداف القوات الأوكرانية أمس لعدة مناطق مأهولة بالسكان في الجمهورية بـ 126 قذيفة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا قوله في بيان اليوم: إنه “خلال الساعات الـ24 الماضية أبلغت البعثة عن 25 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، منها عشر عمليات على جبهة دونيتسك ومثيلها على جبهة غورلوفكا”، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.

وأشار المكتب إلى أن الجيش الأوكراني استخدم خلال عمليات القصف 126 قذيفة، منها مدفعية عيار 155 ملم و 152 ملم وصواريخ (ام ال ار اس).

إلى ذلك كشف يان غاغين مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم أن القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيماوية على طول خطوط المواجهة في سوليدار وأرتيوموفسك أمس.

وأوضح غاغين أن “قادة الوحدات أفادوا باستخدام أوكرانيا أسلحة كيميائية على طول عدة جبهات، معظمها في سوليدار وأرتيوموفسك”، حيث يعاني بعض المقاتلين من دوار شديد وغثيان وقيء.

ولفت غاغين إلى أن أوكرانيا استخدمت سابقاً الأسلحة الكيمائية على طول خط المواجهة بأكمله، حيث تم رش مواد تسبب الغثيان والاختناق والسعال من حاويات خاصة مثبتة على طائرات دون طيار، مبيناً أن القوات الأوكرانية لم تخف ملكيتها لهذا النوع من الأسلحة ونشرت مقاطع فيديو تظهر قنابل الغاز المستوردة والطائرات دون طيار المصممة لإسقاطها.

وكان مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أكد في تشرين الثاني الماضي أن المنظمة تجاهلت تقارير روسيا حول استفزازات القوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

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