مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية

موسكو-سانا

أعلنت السلطات في مقاطعة بيلغورود الروسية مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في هجوم أوكراني على مناطق سكنية بالمقاطعة خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة تاس عن وزير الصحة في بيلغورود اندريه ايكونيكوف قوله: إن “القصف الأوكراني العنيف أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 24 آخرين بينهم طفلان بجروح متفاوتة الشدة، وقُيّمت حالة سبعة مصابين بالخطرة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود أمس الأول.

ويواصل نظام كييف استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا ما يوقع العديد من الضحايا المدنيين.

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