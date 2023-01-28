طقس الغد… الحرارة إلى انخفاض والجو غائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم غد غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق مناطق متفرقة.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية فوق المناطق الشمالية والجزيرة، وغربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق، مع هبات نشطة تتجاوز 50 كيلومتراً بالساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …