إخماد حريق في ساحة مديرية الاتصالات في طرطوس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر فوج الإطفاء في محافظة طرطوس حريقاً اندلع في مولدة كهربائية، بساحة مديرية الاتصالات.

وبين قائد فوج الإطفاء بالمحافظة العقيد سمير شما في تصريح لمراسلة سانا أن الحريق ناتج عن تسرب مادة الوقود من المولدة الكهربائية الخاصة بمديرية اتصالات طرطوس المجاورة لمديرية التربية، مضيفاً: إن سرعة الإبلاغ والاستجابة من قبل عناصر فوج الإطفاء القريب من الموقع المذكور أدت إلى السيطرة على الحريق بشكل سريع وإخماده، الأمر الذي حال دون حدوث أي أضرار تذكر.

ونفى العقيد شما ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي عن حدوث حريق كبير عند مدخل مديرية التربية، آملاً التعاطي مع هذه الأخبار بدقة وموضوعية وعدم نشر الذعر والخوف بين المواطنين.

ومن جهة ثانية أشار شما إلى أن عناصر فوج الإطفاء أخمدوا في وقت سابق اليوم حريقاً اندلع في موقع جسر البلاطة الغربية ناتج عن احتراق قصب وأعشاب يابسة دون حدوث أضرار.

فاطمة حسين

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