53 خرقاً جديداً يرتكبه النظام السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكب النظام السعودي ومرتزقته 53 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصادر غرفة ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قولها اليوم: “إن من بين الخروقات تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية واستحداث تحصينات قتالية فيهما، إضافة إلى 3 خروق بقصف مدفعي و34 خرقاً آخر بالأعيرة النارية المختلفة.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى النظام السعودي ومرتزقته يواصلون بشكل مستمر انتهاكه.

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