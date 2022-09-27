القبض على شخصين يديران شبكة مراهنات

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق القبض على شخصين، أحدهما يدير شبكة مراهنات، ويروج ألعاب (قمار) عبر الإنترنت، ويحول مبالغ بالدولار الأمريكي خارج القطر.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أنه بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول وجود أشخاص يديرون لعبة ( قمار) عبر مواقع الإنترنت لملاه ليلية خارج القطر في مكتبهم الكائن بمحلة (جرمانا) بريف دمشق، ومن خلال تقصي المعلومات، ومراقبة المكتب المشتبه، تم إلقاء القبض على شخصين.

ولفتت الوزارة إلى أنه بتحري المكتب وجد فيه خمسة أجهزة لاب توب، يستخدمونها بلعبة القمار (الروليت)، ومبالغ مالية قدرها أربعة عشر ألف دولار أمريكي، ومبلغ ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ليرة سورية، وآلة عد نقود، وعدد كبير من سندات الأمانة.

وبينت الوزارة أن أحد المقبوض عليهما يقوم ببيع رصيد لهذه اللعبة التي تدار خارج القطر، ثم تحويل الأموال ثمن الرصيد بالدولار الأمريكي خارج القطر بطرق غير قانونية، حيث تم إحضارهما مع المصادرات إلى مركز فرع الأمن الجنائي في دمشق، وما زالت التحقيقات مستمرة معهما لإلقاء القبض على باقي المتورطين.

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