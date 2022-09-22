موسكو تحذر الغرب من عواقب التدخل في أوكرانيا

موسكو-سانا

حذر مندوب روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ألكسندر لوكاشيفيتش الغرب من عواقب التدخل في أوكرانيا وأكد استعداد روسيا لكافة السيناريوهات هناك.

ونقلت وكالة تاس عن لوكاشيفيتش قوله في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة “نوصيكم بإعادة قراءة نص كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في الـ24 من شباط التي أعلن فيها بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا” .

وتابع “نحن مستعدون لكافة السيناريوهات ونحذر شركاءنا السابقين في الغرب من عواقب التدخل الخطير في الوضع في أوكرانيا”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency