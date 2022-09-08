الصين: بكين ستواصل بالتعاون مع موسكو نشر التعددية القطبية بالعالم

بكين-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن بلادها ستواصل بالتعاون مع روسيا الترويج لنشر التعددية القطبية في العالم.

ونقلت وسائل إعلام عن ماو قولها في تصريحات لها اليوم: ستواصل الصين العمل مع المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا من أجل التعزيز المشترك لعالم متعدد الأقطاب والعولمة الاقتصادية وإضفاء الديمقراطية على العلاقات الدولية.

وأشارت ماو إلى أن روسيا والصين بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن دافعتا دائماً بحزم عن النظام الدولي الذي تشكل الأمم المتحدة نواته ويعتمد في أساسه على القانون الدولي لافتة إلى أن موسكو وبكين تلتزمان بتعددية الأطراف الحقيقية وقد سعيتا دائماً إلى تعزيز استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته أثناء جائحة كورونا.

وأوضحت المتحدثة الصينية أن بعض الدول تتمسك بمواقف معاكسة وتتجاهل أهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وترغب في فرض عقوبات غير قانونية أحادية الجانب على الدول الأخرى ما يتسبب في توجيه ضربة قوية للنظام السياسي والاقتصادي العالمي.

من جهة ثانية وحول وصول عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى تايوان يوم أمس دعت المتحدثة الصينية السياسيين الأمريكيين المعنيين إلى الالتزام بمبدأ “صين واحدة” والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة ووقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان على الفور والتوقف فوراً عن إرسال إشارات خاطئة إلى قوى تايوان الانفصالية مشددة على أن الصين ستواصل اتخاذ تدابير فعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها بحزم.

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