ضبوط تموينية وغرامات تصل إلى أكثر من 752 مليون ليرة في دير الزور

دير الزور-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور ضبوطاً تموينية وفرضت غرامات مالية بحق المخالفين بلغت أكثر من 752 مليون ليرة سورية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع أن دوريات المديرية نظمت 9 ضبوط بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة طالت أحد التجار بمخالفة الاتجار بمواد مسلمة من الدولة (سماد، نخالة) وفرضت غرامة مالية فورية بحقه بلغت 747 مليوناً و272 ألف ليرة.

كما شملت المخالفات وفقاً للهزاع مخبز القصبي الاحتياطي بريف المحافظة الغربي بمخالفات نقص بوزن الربطات وإنتاج خبز سيئ الصنع والذي فرضت بحقه غرامة فورية بلغت 3 ملايين و575 ألف ليرة ومخبز غرناطة ببلدة مراط بريف المحافظة الشمالي بمخالفة النقص بوزن الربطات وفرضت بحقه غرامة بلغت مليوناً و170 ألف ليرة ومحطة محروقات نوح السيد بمخالفة تعليمات تنظيم المهنة.

ولفت الهزاع إلى أن باقي الضبوط شملت مخالفات استخدام خبز تمويني من قبل أحد المطاعم والامتناع عن البيع وعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة المهنة دون ترخيص.

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