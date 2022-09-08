الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قراراً بقبول الاستمارات التأمينية إلكترونياً

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يتضمن قبول الاستمارات التأمينية المرسلة من قبل صاحب العمل عبر البريد الإلكتروني لفرع التأمينات المختص.

وجاء في التعليمات التنفيذية للقرار التي أصدرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم أنه وفي حال رغبة صاحب العمل بالتزويد بأي معلومات عن منشأته عن طريق حسابه الإلكتروني يتوجب عليه تقديم طلب عبر بريده الإلكتروني ليتم تحويله من دائرة الحاسب إلى الدائرة المختصة ثم ترسل الإجابة إلى صاحب العمل عبر بريده الإلكتروني.

وتضمنت التعليمات التنفيذية أيضاً أن كل فرع من فروع المؤسسة العامة للتأمينات يقوم بإنشاء بريد الإلكتروني ويقوم صاحب العمل بتزويد فرع التأمينات المختص بحسابه الخاص بالبريد الإلكتروني بموجب كتاب رسمي لاعتماده لديه ويدون على هوية المنشأة.

وأشارت التعليمات إلى أن الاستمارات التي تقبل تتنوع بين الاستمارة الخاصة بالعمال الموسميين والكشوف الشهرية لعمال التعهدات والبناء واستمارة انفكاك العامل في حال وفاته أو بلوغه الستين من العمر أو انقضاء مدة العقد المحدد المدة.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير عام التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن القرار يأتي في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري ويهدف لتطوير آلية العمل لدى المؤسسة واختصار الدورة المستندية وتوفير الوقت والجهد على أصحاب العمل.

كما يسهم القرار وفق أحمد في تحقيق نقلة نوعية في أداء المؤسسة عبر التعاون والتنسيق المستمر مع ممثلي أصحاب العمل ومقترح غرفة صناعة دمشق وريفها.

مهند سليمان

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