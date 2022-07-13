زاخاروفا: روسيا ستراقب تنفيذ بروكسل قرار عبور البضائع إلى كالينينغراد

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار المفوضية الأوروبية بشأن عبور البضائع إلى كالينينغراد بأنه “عقلاني” مؤكدة أن موسكو ستراقب كيفية تنفيذ هذه الخطوات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها اليوم: “إن قرار بروكسل الذي يزيل القيود المفروضة على مجموعة معينة من المنتجات المنقولة بالسكك الحديدية إلى كالينينغراد هو مظهر من مظاهر الواقعية والعقلانية.. على الرغم من أنه لا يزال لدينا أسئلة حول محتواه” مؤكدة أن الجانب الروسي “سيراقب بالطبع عن كثب كيفية تنفيذ خطوات الاتحاد الأوروبي هذه عملياً”.

ودعا الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم ليتوانيا إلى السماح بعبور البضائع “باستثناء الأسلحة” من روسيا إلى كالينينغراد وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان: “إنه لا يوجد مثل هذا الحظر على النقل بالسكك الحديدية من روسيا إلى كالينينغراد وإنه لا يمكن أن يخضع نقل البضائع لحظر تام”.

ومنذ الـ 17 من حزيران الماضي تفرض ليتوانيا حظراً على نقل مجموعة من البضائع والسلع إلى كالينينغراد بينما طالبت روسيا بإلغاء الحظر المفروض وحذرت من أنها قد تحظر استيراد وتصدير جميع السلع عبر دول البلطيق إلى أراضيها رداً على الحظر.

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