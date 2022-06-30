وزير داخلية لوغانسك: مرتزقة أمريكيون يديرون القوات الأوكرانية في سيفيرسك

لوغانسك-سانا

كشف مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية فيتالي كيسيليوف أن المرتزقة الأمريكيين يسيطرون ويقودون القوات الأوكرانية في مدينة سيفيرسك .

ونقلت وكالة تاس عن كيسيليوف قوله “يوجد حالياً نحو ست كتائب تكتيكية من القوات الأوكرانية في سيفيرسك ينبغي ان تتحرك باتجاه كراماتورسك خلال الساعات المقبلة وهي تتلقى أوامرها بشكل كامل بشأن التحركات والعمليات من مرتزقة أمريكيين من شركة عسكرية أمريكية خاصة” لافتاً إلى أن استخبارات جمهورية لوغانسك تعلم تماماً مسار تحركات هؤلاء المرتزقة من خلال معلومات استخباراتية تتلقاها من مصادر داخلية ومعلومات من السكان المحليين.

وأوضح كيسيليوف أن الأميركيين تحركوا في آليات ضخمة مسلحة بصواريخ وقذائف مضادة للدبابات وتمركزوا في المدرسة 2 في سيفيرسك ومن ثم تم نقلهم إلى الكنيسة وتحركوا باتجاه سيريبريانكا ومن ثم إلى منطقة الغابات وعادوا إلى سيفيرسك ليلاً .

وكان كيسيليوف أعلن في وقت سابق أن هناك نحو مئتي مرتزق أجنبي في سيفيرسك أغلبهم من بولندا .

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency