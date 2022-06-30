ماركوس جونيور يؤدي اليمين الدستورية كرئيس جديد للفلبين

مانيلا-سانا

أدى الرئيس الفلبيني المنتخب فرديناند ماركوس جونيور اليمين الدستورية اليوم كرئيس جديد للبلاد.

ووفقاً لوكالة فرانس برس أقسم جونيور 64 عاما الذي فاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي خلال مراسم عامة في متحف مانيلا الوطني أمام مئات الشخصيات المحلية والأجنبية بينهم نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان.

ويتولى جونيور الرئاسة خلفاً لرودريغو دوتيرتي.

وكانت المحكمة العليا رفضت قبل أيام قليلة المحاولات الأخيرة لابطال فوز ماركوس لمنعه من تولي الرئاسة.

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